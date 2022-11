Stadt Thun – Die Jugend erhält ein eigenes Parlament Der Thuner Gemeinderat will nächstes Jahr ein Jugendparlament schaffen. Die erste Sitzung soll am Tag der Demokratie vom 15. September stattfinden. UPDATE FOLGT

Das Rathaus Thun aus der Vogelperspektive. Mit einem Jugendparlament sollen Jugendliche besser in die örtliche Politik eingebunden werden. Foto: Patric Spahni

Am 16. Februar reichten 45 Thuner Jugendliche ein Jugendpostulat ein. Sie baten den Gemeinderat, zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen in Thun ein Jugendparlament eingesetzt werden kann. Der Stadtrat nahm das Postulat im Frühling einstimmig an. Auch der Gemeinderat unterstützt die Idee und kommt dem Wunsch der jungen Thunerinnen und Thuner nach, wie er in einer Medienmitteilung schreibt: 2023 soll Thun ein Jugendparlament erhalten.

«Der Gemeinderat begrüsst das Engagement der Jugendlichen und will ihre politische Beteiligung weiter stärken. Wir sind überzeugt, dass wir den jungen Thunerinnen und Thunern mit dem Jugendparlament eine gute Plattform bieten können, um sich Gehör zu verschaffen», wird Stadtpräsident Raphael Lanz zitiert.

Auf Thun zugeschnitten

Die unter der Leitung des Stadtschreibers Bruno Huwyler Müller eingesetzte Arbeitsgruppe sei zum Schluss gekommen, dass der Schaffung eines Jugendparlaments weder praktische noch politische Hindernisse im Weg stünden. Die konkrete Ausgestaltung des Jugendparlaments soll auf die Stadt Thun zugeschnitten sein. Die Arbeitsgruppe empfiehlt ein schlankes Reglement, das die Rahmenbedingungen bezüglich Organisation, Rechte, Pflichten, Finanzierung und Zusammenarbeit mit der Stadt Thun festhält, den Jugendlichen jedoch eine weitgehende Autonomie in Bezug auf die Selbstorganisation einräumt.

Ziel sei es, dass die erste Sitzung des Jugendparlaments am 15. September 2023, also am Tag der Demokratie, stattfinden kann.

pd/maz/mi

