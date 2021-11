Booster-Impfung zuerst für über 65-Jährige – Die Jüngeren müssen sich noch gedulden Der Bund wird die Booster-Impfung für unter 65-Jährige in den nächsten Wochen zulassen. Bis die breite Bevölkerung die dritte Dosis erhält, dürfte es aber Januar werden. Markus Brotschi

Die dritte Dosis wird wohl für die grosse Mehrheit der Bevölkerung erst im neuen Jahr gespritzt werden. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Am Wochenende entstand der Eindruck, dass es mit dem Booster für alle nun auch in der Schweiz rasch vorwärtsgeht. Bundespräsident Guy Parmelin propagierte die Auffrischimpfung und verwies auf die Erfolge Israels mit dem Booster. Und Christoph Berger, Präsident der eidgenössischen Impfkommission (Ekif), kündigte eine baldige Öffnung der Impfempfehlung für unter 65-Jährige an. Doch ganz so schnell wie in anderen Ländern geht es in der Schweiz nicht.

Bergers Auftritt vor den Medien am Dienstag zeigte, dass in der Schweiz die zuständigen Behörden Ekif und Bundesamt für Gesundheit (BAG) ihre Zurückhaltung nach wie vor nicht abgelegt haben. Zwar wird die Auffrischimpfung voraussichtlich Ende November für unter 65-Jährige empfohlen und damit zugelassen. Doch an der Einschätzung, dass der Booster nur für über 65-Jährige und für besonders gefährdete Vorerkrankte dringlich ist, hält der Ekif-Präsident fest. «Die Auffrischimpfung kann nicht die Lösung für die Pandemie sein. Das Virus werden wir so nicht los», sagte Berger.