Meiringer Flugplan 2022 – Die Jets machen im Sommer 2022 früher Pause Der Militärflugplatz stellt seinen Betrieb im Sommer jeweils für acht Wochen ein. Nächstens Jahr einige Woche früher als heuer. Meiringens Gemeindepräsident begrüsst das. Samuel Günter

Während 13 Wochen ist im Jahr 2022 der Betrieb mit F/A-18 ab dem Flugplatz Meiringen eingeschränkt. Foto: Simon Glauser

Wie schon in den letzten Jahren soll der reguläre Betrieb mit Kampfjets auf dem Flugplatz Meiringen an 13 Wochen ruhen. Dies geht aus dem Belegungsplan 2022 hervor. Die längste Pause am Stück ist wie gewohnt acht Wochen im Sommer. Und zwar vom 4. Juli bis am 28. August. Die restlichen fünf Wochen verteilen sich übers Jahr. Und zwar vom 4. bis 10. April, vom 28. November bis 11. Dezember und vom 19. Dezember bis Ende Jahr.

Diese betriebsfreien Wochen seien dank «Ausbildung und Training im Ausland und Verlagerungen des Flugdienstes an andere Militärflugplätze in der Schweiz» möglich, hält Divisionär Peter Merz, Kommandant der Luftwaffe, im Begleitbrief zum Belegungsplan fest.