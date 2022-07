Milliarden in der Schweiz – Die Jagd auf die Russen-Gelder stockt Obwohl die Liste der sanktionierten Russinnen und Russen immer länger wird, steigt die Summe der blockierten Vermögen in der Schweiz kaum. Wie kann das sein? Luca De Carli

Die Sanktionen des Westens sollen dabei helfen, den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine zu stoppen. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Lange hat sich das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mit Informationen zu den gesperrten russischen Vermögen in der Schweiz zurückgehalten. Am Freitagmorgen veröffentlichte es nun erstmals seit dem 12. Mai wieder Zahlen. Sie dürften die Debatte darüber, ob die Schweiz wirklich genug tut bei der Durchsetzung der Sanktionen, neu lancieren.

So viel Vermögen ist gesperrt

Konten, Aktienpakete und andere Vermögenswerte von sanktionierten Russinnen und Russen im Wert von 6,7 Milliarden Franken sind derzeit von der Schweiz gesperrt. Diese Summe hat sich im Vergleich zur letzten Meldung im Mai kaum verändert. Und das obwohl seither weitere Personen und Organisationen auf die Sanktionsliste gesetzt wurden: 1156 Personen und 98 Organisationen sind es inzwischen.

So erklärt der Bund die Stagnation

Laut Seco-Sprecher Fabian Maienfisch stammen die Meldungen zu den gesperrten Vermögen zum aller grössten Teil von Schweizer Banken. Sie reagierten jeweils schnell auf Anpassungen bei den Sanktionslisten. Dies zeige, dass das System funktioniert.

Allerdings ist ein Teil der russischen Vermögen in der Schweiz nicht im Namen der Sanktionierten angelegt, sondern über Finanzkonstrukte. Statt der Banken könnten hier oftmals nur die Anwälte der Russinnen und Russen dem Seco Meldung erstatten. Doch diese sind dazu nicht verpflichtet. Das Parlament hat es letztes Jahr abgelehnt, sie dem Geldwäschereigesetz zu unterstellen.

So reagieren die Kritiker des Bundes

Die Organisation Public Eye recherchiert seit vielen Jahren zum Geschäft des Schweizer Finanzplatzes mit reichen Russinnen und Russen. Zur Umsetzung der Sanktionen sagt Sprecher Oliver Classen: «Es fehlt auch fast fünf Monate nach Kriegsbeginn weiter an politischem Willen und aktiven Bemühungen, um Vermögenswerte von sanktionierten Personen aufzuspüren.» Public Eye fordert deshalb erneut eine nationale Taskforce, ein Register für wirtschaftliche Berechtigte an Tarnfirmen sowie eine Meldepflicht für Anwälte.

Der Bundesrat lehnt die Schaffung einer Taskforce ab, und die SP ist im Juni mit einer entsprechenden Forderung im Juni im Nationalrat unterlegen. Der Ständerat lässt die Forderung derzeit vertieft prüfen.

So steht die Schweiz im Vergleich mit anderen Staaten da

Wiederholt ist die Schweiz in den letzten Monaten auch im Ausland in die Kritik geraten, weil sie die Sanktionen nicht konsequent genug umsetze. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen zu den gesperrten russischen Vermögen in anderen westlichen Staaten bewegen sich jedoch in ähnlichen Dimensionen:

Ende Juni hat die internationale Taskforce zur Durchsetzung der Russland-Sanktionen, der neben den USA mehrere grosse europäische Staaten wie Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien angehören, neue Zahlen gemeldet. Seit Kriegsausbruch sind demnach Vermögen von Russinnen und Russen von total über 30 Milliarden Dollar gesperrt worden.

Deutschland allein hat Mitte Juni die Sperrung von russischen Vermögen in der Höhe von 4,48 Milliarden Euro vermeldet.

