Funde in Spiez ausgestellt – Die Jäger des verborgenen Schatzes Sie sind alpine Abenteurer und Sammler: Geeint seit drei Dekaden, spüren die Oberländer Mineralienfreunde Kristallen nach. In unserer Serie «Mir hei e Verein» erklärt Wilfred Bähler deren Faszination. Jürg Spielmann

Sein erster Fund: Wilfred Bählers Stufe, gefunden 1979 im vorderen Baltschiedertal, mit verschiedenen Mineralien – Bergkristall (Quarz) Adular, Kalzitrasen, Chlorit und rund zwölf kleinen Eisenröschen. Foto: Jürg Spielmann

«Am Morge friej bi Schtärneschiin

der Heiter blaast is no um d’Ohren

ziehn mer gleitig fiinechliin

obsi gägen Gäärschtenhooren.» (*)

Diese teilt der rüstige 79-Jährige mit gut 50 Strahlerkollegen aus dem ganzen Berner Oberland. Aus einem lockeren Austausch fürs Fachsimpeln im damaligen Einiger-Motel wächst Ende der Achtzigerjahre eine freundschaftliche Bande. Sie mündet 1992 in der Gründung der Mineralienfreunde Berner Oberland. «Es ist ein Verein mit schlanken Strukturen, ohne grosses Tamtam», sagt Bähler. Die Faszination an den glitzernden Steinen eint. «Das vielfach abenteuerliche Suchen in unwegsamem Gelände und die Spannung, ob und was gefunden wird – das führte uns zusammen.»