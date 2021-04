Acht Tore im letzten Drittel – Die irre Aufholjagd von Floorball Köniz Dank eines denkwürdigen 9:7-Siegs gegen Malans geht Floorball Köniz in der Halbfinal-Serie 2:1 in Führung. Den Berner Vorstädtern gelang im letzten Drittel eine unglaubliche Wende. Adrian Lüpold

Die Spieler von Floorball Köniz zeigten gegen Malans eine unglaubliche Willensleistung. Foto: Raphael Moser

Wer etwas mehr als sechs Minuten vor Spielschluss mit 3:7 im Hintertreffen liegt und nach wie vor an eine Wende oder an einen Sieg glaubt, ist entweder ein unverbesserlicher Optimist oder ein Unihockeyspieler von Floorball Köniz. Unglaublich, welch grossartige Moral die Berner Vorstädter im dritten Playoff-Halbfinalspiel gegen die Alligatoren aus Malans an den Tag legten und die scheinbar verloren geglaubte TV-Partie in Winterthur doch noch zu drehen vermochten.

Innerhalb von lediglich 218 Sekunden erzielten die Könizer zwischen der 54. und 58. Minute vier Treffer und glichen eine Partie aus, in der sie lange Zeit den Tritt nicht gefunden und eindeutig zu viele Fehler begangen hatten. Mit jedem Tor, das Köniz in der finalen Phase aufholte, wuchs aber auch die Nervosität der Graubündner. Und als Pascal Michel 109 Sekunden vor Schluss die erstmalige Führung für nun komplett entfesselte Könizer buchte, war es um die Malanser geschehen. Captain Jonas Ledergerber setzte 11 Sekunden vor der Schlusssirene sogar noch einen obendrauf und markierte den 9:7-Endstand in einem denkwürdigen Spiel, in welchem die Könizer womöglich mehr als nur einen Sieg realisierten.

Die Berner Vorstädter gingen dank der spektakulären Wende im dritten Spiel der Playoff-Serie nicht nur mit 2:1-Siegen in Führung, sondern verpassten den Bündern auch einen Hieb auf moralischer Ebene. Während die Akteure von Malans nach der bitteren Niederlage in kleinen Gruppen in den Katakomben der AXA-Arena in Winterthur vor ihrer Kabine sassen, Pasta assen und enttäuscht diskutierten, stolzierten die Spieler von Köniz leicht euphorisiert durch die Gänge, stand ihnen das Grinsen und der Stolz ob ihrer Willensleistung trotz Masken ins Gesicht geschrieben. Mehr Moral tanken ist fast nicht möglich. Deshalb könnte dieser Sieg für Köniz auch im Hinblick für den weiteren Saisonverlauf doppelt wertvoll sein.

