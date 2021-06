11 der Runde – Die irre Aufholjagd der YB-Junioren – vom 0:6 zum 7:7 Langsam aber sicher kommt wieder Bewegung auf die Fussballplätze in der Region. 11 Meldungen aus dem Berner Fussball. Adrian Lüpold

Das Mannschaftsfoto von den U-18-Junioren von YB zu Beginn der Saison. Das Team von Coach André Niederhäuser zeigte gegen GC eine unglaubliche Moral. Foto: Website YB

Verrückte Wende

Fussball ist verrückt. Oder wie anders lässt sich die Aufholjagd von den U-18-Junioren von YB gegen GC beschreiben? 0:6 lagen die Berner nach 25 Minuten im Rückstand, ehe sie den Tritt fanden. Sie verkürzten bis zur Pause auf 2:6 und nach 65 Minuten hatte YB das Spiel ausgeglichen. Zehn Minuten vor Schluss ging GC wieder in Führung – kein Problem für YB: Aurele Amenda buchte in der 91. Minute das 7:7 für den Leader der U-18-Elite-Meisterschaft.

Legende Stoller

Fabian Stoller hat viel gesehen im Fussball. Er kickte als Profi in der Schweiz, in Israel und in Zypern. Seit 2017 spielt er bei Breitenrain und erlangte mit seiner coolen Art auf dem Platz Legendenstatus. Nun befindet sich der 33-Jährige auf Abschiedstour in der Promotion League. Letzte Woche bestritt er gegen Zürich II sein letztes Heimspiel auf dem Spitalacker.

Ex-Profi Fabian Stoller (links) ist auf Abschiedstour. Foto: Andreas Blatter

Aufstieg verpasst

Das Frauenteam Thun Berner Oberland hat den Aufstieg in die Super League verpasst. Nach der 1:2-Heimniederlage im ersten Barragespiel gegen Lugano, spielten die Oberländerinnen im Rückspiel 1:1.

Thun-Stürmerin Stefanie Kipf und ihre Teamkameradinnen verpassten den Aufstieg. Foto: Markus Grunder

Abwehrturm Turk

Der Spiezer Stanislav Turk ist ein Abwehrturm. Beim Re-Start in der 2. Liga inter war er beim 1:0 gegen Bubendorf mit seiner Kopfballstärke Gold wert, raubte Coach Patrick Baumann aber auch den letzten Nerv, als er in der Schlussphase mehrfach in Mittelstürmerposition auftauchte, um die Abstösse seines Torhüters zu verlängern.

Stanislav Turk (links) ist der Turm in der Spiezer Abwehr. Foto: Markus Grunder

Zweiter Abstieg droht

Für Köniz ist es eine bittere Saison. Der Abstieg der ersten Equipe aus der Promotion League ist fix. Nun droht auch dem «Zwöi» die Relegation aus der 2. Liga inter. Obwohl in Ajoie mehrere Spieler aus der ersten Equipe das Team verstärkten, gab es ein 0:1. Köniz II rutschte auf den letzten Platz ab, hat drei Runden vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Lerchenfelds Torexplosion

Zehn Tore hatte Lerchenfeld in der Hinserie in neun Spielen geschossen. Zum Re-Start der 2. Liga inter buchte das Team von Coach Daniel Klossner gleich deren sechs. Dank des 6:1 gegen Liestal verschaffte sich der FCL Luft und weist vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone auf.

Lerchenfelds Nick Berger traf gegen Liestal doppelt. Foto: Daniel Teuscher

Thun II bleibt im Flow

Der Nachwuchs des FC Thun marschiert in Richtung 1. Liga, blieb beim 2:0 in Allschwil in der 2. Liga inter auch im zehnten Saisonspiel ohne Niederlage.

Der Thuner Trainer Gian Luca Privitelli hat den Aufstieg im Visier. Foto: Patric Spahni

Eine traurige Nachricht

Traurige Nachricht aus dem Seeland. Yally Cordeiro, der unter anderem in Lyss, Biel und Köniz spielte, verstarb am letzten Freitag, wie der FC Biel auf seiner Facebook-Seite schreibt. Cordeiro wurde nur 35 Jahre alt.

Erfolgreiche Junioren

Schöne Erfolge für die Juniorenabteilungen von Bosporus (Junioren A) und des Teams Grauholz (Junioren B). Beide Clubs konnten den Aufstieg ihrer Junioren in die Brack.ch Junior League feiern.

Sommerfest in Gerzensee

Der FC Gerzensee hat die Ehre, Teil eines Pilotprojekts des Regierungsrats im Hinblick auf künftige Grossveranstaltungen zu sein. Der Club erhielt als Vertreter des Amateursports den Zuschlag und wird vom 14. – 20. Juni sein 25-jähriges Jubiläumsfest mit etlichen Attraktionen durchführen dürfen.

Warten hat ein Ende

Die längste Winterpause neigt sich dem Ende zu. Am nächsten Wochenende nehmen auch die Kicker von der 2. Liga regional bis zur 5. Liga den Spielbetrieb wieder auf – nach fast 8 Monaten Zwangspause.

Fehler gefunden?Jetzt melden.