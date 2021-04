FC Thun und PMG – Die Investoren sind offen für einen grösseren Deal Die Pacific Media Group hat bisher 1,4 Millionen ins Oberland überwiesen. Die chinesisch-amerikanischen Investoren betonen, dass der Club eigenständig bleiben solle. Peter Berger , Marco Spycher

Paul Conway von der Pacific Media Group auf dem Rathausplatz in Thun. Archivfoto: Susanne Keller

Ende 2019 verkündete der FC Thun, dass er eine strategische Partnerschaft mit der Pacific Media Group (PMG) eingegangen sei. Der damalige Präsident Markus Lüthi betonte stets, dass der Club aber nicht seine Seele verkaufe, sondern eigenständig bleibe. Das ist auch unter Nachfolger Andres Gerber so und ebenfalls weiterhin im Sinne von Investorenvertreter und PMG-Gründer Paul Conway: «Es ist wichtig, dass der Club seine lokale Eigenständigkeit bewahrt.»

Der Amerikaner weilt als FCT-Verwaltungsrat alle drei Monate in Thun und tauscht sich regelmässig mit den Oberländern aus. Er zeigt sich zufrieden mit der Partnerschaft. Überrascht habe ihn, wie gut die Thuner Führung in der Corona-Krise arbeite und wie stark die Unterstützung der regionalen Partner in dieser schwierigen Zeit sei. «Wir sind stolz, als Investoren und als Verwaltungsrat im FC Thun vertreten zu sein.»