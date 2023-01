Fehlendes Personal – Insel Gruppe mit grossem Verlust Turbulenzen auf den Finanzmärkten und der Fachkräftemangel seien die Gründe für rund 30 Millionen Defizit im ersten Halbjahr 2022.

Uwe E. Jocham, Direktionspräsident der Insel Gruppe. Foto: Adrian Moser

Turbulenzen auf den Kapitalmärkten sowie die schlechte Personalsituation beeinträchtigen den Betrieb des grössten Berner Spitals. Im Inselspital zeichnet sich eine schlechte finanzielle Entwicklung für das letzte Jahr ab.

Wie die Insel Gruppe mitteilt, schreibt sie für das erste Halbjahr 2022 einen Konzernverlust von 28,8 Millionen Franken. Im Jahr zuvor waren es für die Vergleichsperiode ein Verlust von 12,3 Millionen. Das Ergebnis ist also doppelt so schlecht als noch im 2021. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen beläuft sich auf 34,4 Millionen Franken, in der Vorjahresperiode waren es 35,5 Millionen.

Gemäss Inselspital sind die «Turbulenzen an den Finanzmärkten» ein wesentlicher Grund für die Verschlechterung des Konzernergebnisses. «Die weltweiten Kursverluste führten zu einer deutlich negativen Rendite der Wertschriften im Segment «Fonds», welches insbesondere die Mittel für die wissenschaftliche Tätigkeit beinhaltet.» Zudem habe auch die angespannte Personallage den Spitalbetrieb beeinträchtigt. Eine Rückkehr zum Leistungsniveau vor der Pandemie sei nicht möglich geworden.



PD/mob

