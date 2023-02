Das andere Thailand – Die Insel, auf der es genau zwei Autos gibt Thailand erlebt nach dem Covid-Shutdown einen veritablen Boom: Das südostasiatische Land wird von Touristen geradezu überschwemmt. Wer auf Luxus verzichten kann, lieber Sonnenuntergänge als After-Sun-Parties geniesst, dem sei eine kleine Insel im Andamanischen Meer empfohlen: Koh Phayam. Patrick Huber

Frisbee statt Strandparty: Sonnenuntergang an einem Strand auf Koh Phayam. Foto: Alexandra Gubser

Giusi stochert misstrauisch in seinem Massaman-Curry. Ein paar Bissen bringt der Winterthurer runter. «Hast mal wieder nur dein Besteck gebadet?», flachst sein Kumpel Chrigi. Eigentlich ist die Thai-Küche nicht so Giusis Ding. Am liebsten würde er sich von Pizza ernähren. Bloss, das mit Pizza ist auf Koh Phayam so eine Sache. Die «beste Pizzeria ausserhalb Italiens» hat während der Pandemie dichtgemacht und ist nach Koh Lipe, der südlichsten Insel Thailands, umgezogen.