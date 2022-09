Beim Schweinefleisch hat die Schweiz einen hohen Selbstversorgungsgrad. Foto: Keystone

Zur «Wahrung der Würde der Tiere» soll die Nutztierhaltung in der Schweiz mindestens die Bio-Suisse-Anforderungen aus dem Jahr 2018 einhalten. Das ist die Kern­forderung der sogenannten Massentierhaltungsinitiative – doch sie ist abzulehnen.

Die Initiantinnen und Initianten gehen mit ihrem Volks­begehren von Frieden und steigendem Wohlstand aus. Die Realität ist leider eine andere. Eine Krise jagt die nächste, der Krieg ist auch in Europa zurück – die Folgen sind vielfältig und auch in der Schweiz noch nicht überwunden. Gefragt ist heute Versorgungssicherheit, auch im Lebensmittelmarkt.

Die Initiative zielt vor diesem Hintergrund in die falsche Richtung, denn sie will die Anzahl von Legehennen, Schweinen und Rindern pro Betrieb noch stärker reduzieren, als dies bereits der Fall ist.

Weltweite Lieferketten sind verletzlich und damit in Krisen unzuverlässig. Sie dienen Autokraten als Mittel für Erpressung. Was bei der Energie Kopfzerbrechen bereitet, kann in der Lebensmittelversorgung besser und rascher gelingen: Versorgung aus inländischer Produktion. Die Initiative verhindert aber einen hohen Versorgungsgrad, weil für gleich viele Tiere mehr Ställe gebaut werden müssen – Investitionen, die sich nicht rechnen.

Nötig für einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad sind Mastbetriebe. Sie müssen in der Schweiz heute schon strenge Auflagen erfüllen. Würde und Wohlergehen der Nutztiere sind bereits geschützt. Bauernhöfe sind keine Zoos. Gefragt sind keine Tierwärter, sondern Landwirtinnen und Landwirte, die Nutztiere verantwortungsbewusst aufziehen.

Beim Schweinefleisch hat die Schweiz heute einen bemerkenswert hohen Selbstversorgungsgrad von 92 Prozent. Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz prognostiziert bei Annahme der Initiative einen Rückgang auf 50 Prozent. Bei Mastpoulets würde dieser Wert von 58 Prozent auf 5 Prozent sinken.

Die Studie geht von der Annahme aus, dass die Tierhalter versuchen werden, den bisherigen Tierbestand zu halten. Dies wäre aber bei Mastpoulets und Legehennen mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden. Die Haltung würde sich nur lohnen, wenn sich die Produzentenpreise für Poulets und Eier verdoppeln würden.

Das aber würden Konsumentinnen und Konsumenten kaum akzeptieren. Viele von ihnen würden wohl auf ausländisches Fleisch ausweichen. Zwar verlangt die Initiative dieselben Standards beim Import; ob dies durchgesetzt werden kann, ist allerdings zu bezweifeln.

Die Initiative ist gut gemeint. Sie ist trotzdem abzulehnen, weil sie heutigen und künftigen Krisen nicht entgegenwirkt, sondern diese eher noch verstärkt.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

