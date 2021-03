Neue Turnhalle in Signau – Die Initiative ist eingereicht 103 Unterschriften hätte es gebraucht, 134 sind es geworden: Die Gemeindeinitiative für eine grössere Sporthalle ist zustande gekommen. Cornelia Leuenberger

Auf der Matte zwischen dem Schulhaus und dem Parkplatz soll der neue Campus entstehen. Wie gross die Turnhalle wird, ist noch nicht klar. Foto: Beat Mathys

Die Unihockeyaner von Signau waren erfolgreich – dieses Mal nicht auf dem Spielfeld, sondern auf der Strasse: Das Initiativkomitee aus ihren Reihen hat in den letzten Monaten 134 Unterschriften zusammengetragen und damit das Begehren «Planung grössere Sporthalle im Rahmen Projekt Campus» beim Gemeinderat einreichen können. Die Initiative sei «formell und materiell zustande gekommen», heisst es in einer Mitteilung der Behörde.

Ihr ist auch gleich zu entnehmen, wie es jetzt weitergeht: in einem dreistufigen Verfahren. Am 13. Juni, so der Plan des Gemeinderats, sollen die Signauerinnen und Signauer an der Urne über die Initiative befinden.