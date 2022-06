«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Inflation ist in der Schweiz angekommen: Was bedeutet das jetzt? Viele Länder sind mit Inflation konfrontiert. Auch die Schweiz erlebt eine Teuerung, wie sie sie seit Jahren nicht gesehen hat. «Apropos» erklärt, wen es betrifft und was die Politik dagegen tun kann. Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Holger Alich als Gast

Knapp drei Prozent beträgt die Teuerung im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das bedeutet, dass die Preise für Energie, Haushaltsartikel oder Elektronik so stark gestiegen sind wie zuletzt vor 14 Jahren.

Obwohl die Teuerung in anderen Ländern wie den Niederlanden mit elf Prozent deutlich höher ist, werden es die Menschen in der Schweiz zu spüren bekommen. Was dagegen getan werden kann und welche Ideen in der Politik laut werden, erklärt Wirtschaftsredaktor Holger Alich in «Apropos». Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Holger Alich ist stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Banken und die Pharma-Branche. Davor arbeitete der Volkswirt als Korrespondent aus Paris und Zürich für das deutsche Handelsblatt. Das journalistische Handwerk hat er an der Kölner Journalistenschule gelernt. Mehr Infos @Holger_Alich

Fehler gefunden?Jetzt melden.