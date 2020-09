Starkes internationales Feld – Die Inferno-Rennen 2021 sind ausgebucht 1850 Athleten aus 24 Nationen werden vom 20. bis 23. Januar die Inferno-Rennen bestreiten. Damit ist der Anlass ausgebucht.

Marianne Rubi vom Skiclub Gündlischwand rast nahe am Fels der Seewlifura zu ihrem vierten von inzwischen acht Infernosiegen. Auch 2021 ist mit ihr zu rechnen. Foto: Ueli Flück

«Die 78. Inferno-Rennen vom 20. bis 23. Januar 2021 sind ausgebucht», teilen die Organisatoren mit. Für die Abfahrt gingen über 2150 Anmeldungen ein. «Das Teilnehmerfeld ist auf maximal 1850 Fahrerinnen und Fahrer limitiert. Aus insgesamt 24 Nationen und 25 Schweizer Kantonen wurden Anmeldungen eingereicht.»

Bei den Damen steht die achtfache Rekordsiegerin Marianne Rubi aus Grindelwald am Start. Auch die vierfache Abfahrtssiegerin Nicole Bärtschi und die Siegerin von 2012 und 2017, Nadine Züger-Mächler, werden um den Sieg mitreden. Herausgefordert werden die drei Schweizerinnen von der Vorjahreszweiten und ehemaligen Weltcupfahrerin Chemmy Alcott aus Grossbritannien.

«Pepi» und der Plan B

Zahlreiche Inferno-Abfahrtssieger sind auch bei den Herren am Start: Vorjahressieger Ruedi Brawand aus Grindelwald wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Gejagt wird er unter anderem vom dreifachen Sieger Mathias Salzmann aus Naters. In der kommenden Ausgabe werden zudem starke Herausforderer mit Weltcup-Erfahrung am Start sein. So nimmt Josef «Pepi» Strobl aus Österreich erstmals am Inferno teil.

Das OK rechnet mit einer regulären Durchführung der Inferno-Rennen 2021. Man habe sich aber dennoch mit einem Plan B befasst, welcher unter anderem die Aufteilung der Abfahrt auf zwei Tage umfasse.

pd/sgg