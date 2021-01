Keine Vorzugsbehandlung – Die Impfdrängler aus dem Bundeshaus blitzen ab Der Impfstoff ist knapp. Wie also umgehen mit Leuten, die sich vordrängeln? Und ist es richtig, dass vulnerable Parlamentarier früher geimpft werden sollen? Christoph Lenz , Philipp Loser

Die Parlamentsspitzen möchten vulnerable Bundespolitiker bevorzugt impfen lassen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wegen 0,3 Milliliter flog Johann Rupert um die halbe Welt. Am 12. Januar liess sich der südafrikanische Milliardär in Frauenfeld die erste Dosis des Covid-Impfstoffs spritzen. Noch vor dem offiziellen Start des kantonalen Impfprogramms. Rupert, 70-jährig, kein Risikopatient, hat im Thurgau eine mittlere Staatsaffäre ausgelöst.

Viel kürzer war die Reise der Chefs des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden. Einige von ihnen fuhren am 18. Januar von Herisau ins Spitalzentrum Heiden – und gönnten sich dort ebenfalls die erste Impfdosis. Auch sie zählten nicht zur Risikogruppe. Doch, so erklärte es ein Sprecher dem «Beobachter» , habe man nur so verhindern können, dass Impfdosen verfallen.