Covid-Impfung im Kanton Bern – Die Impfbereitschaft bei den Berner Jugendlichen steigt Rund die Hälfte aller 16- bis 17-Jährigen sind zur Impfung angemeldet. Bei den 12- bis 15-Jährigen haben sich die Registrationen seit Anfang Monat verfünffacht. Quentin Schlapbach

Der Covid-Truck soll in den nächsten Tagen durch den Kanton Bern touren und Spontane zur Impfung bewegen. Foto: Beat Mathys

Anfang Juli verabschiedeten sich die Berner Schülerinnen und Schüler in die sechswöchigen Sommerferien. Die Pandemie erreichte damals ihren vorläufigen Tiefpunkt. Niedrige Fallzahlen, kaum Hospitalisierungen und die hohe Impfquote bei den Erwachsenen liessen sogar erste Hoffnungen aufkeimen, dass die vollständige Rückkehr zur Normalität nun zum Greifen nah ist.

In den vergangenen Juli-Tagen hat sich diese Euphorie etwas gelegt. Wegen der ansteckenden Virusvarianten beginnen die Fallzahlen auch hierzulande wieder anzusteigen. In einigen europäischen Ländern, wie etwa den Niederlanden oder Grossbritannien, ist das exponentielle Wachstum gar so stark, dass die Fallzahlen bald Rekordwerte erreichen könnten. Die gute Nachricht: Noch sind die Hospitalisierungen – und somit auch die Zahl der Todesfälle – in allen westeuropäischen Ländern relativ tief, was die meisten Wissenschaftler auf die bereits hohen Impfquoten bei den Risikogruppen in diesen Ländern zurückführen.