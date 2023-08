So spektakulär kann das Abendrot auf der Höhematte in Interlaken sein. Aber: Bildet dieses Foto die gesamte Realität ab? Foto: Bruno Petroni

Mehrmals wöchentlich verfalle ich wieder und wieder der Naivität, die pure Natur mit der Handykamera einfangen zu wollen. So versuchte ich heute ein wiederholtes Mal die sich langsam orange-, rosa-, und zuckerwattenfarbigfärbenden Altocumulus-Gebilde am Himmel mit einem einfachen Knips einzufangen, ohne mir dabei der Absurdität dieses Vorhabens bewusst zu sein.

Wir, die Helden und Heldinnen des Misstrauens, schenken drei kleinen Linsen das Vertrauen, einen Moment der Schönheit, der Stille und des Friedens festzuhalten?

Wir, die Helden und Heldinnen des Misstrauens, schenken drei kleinen Linsen das Vertrauen, einen Moment der Schönheit, der Stille und des Friedens festzuhalten? Dabei ist ein farbiger Abendhimmel nicht ein Objekt, welches man zweidimensional abbilden kann. Das ist noch so viel mehr. Das ist die sich abkühlende Sommerluft. Die Nacktschnecken, die sich langsam aus dem Boden wagen, und die Amsel, die im Zwetschgenbaum ihr Liedchen singt. Das ist der Duft von einem Holzkohlegrill und meine Füsse auf dem noch warmen Asphalt. Das ist ein Fühlen, und zwar genau in diesem Moment.

Ein pinker Abendhimmel ist nicht die Versicherung, dass es der Erde gut geht.

Seit Daguerre rücken die Abbildungen zwar immer näher an die Realität, und doch gibt es da noch eine klaffende Lücke zwischen meinem Handybildschirm und dem strahlenden Abendhimmel. Aber tun wir es, oder zumindest ich, immer wieder. Füllen unseren Speicherplatz mit verpixelten Monden, überbelichteten Sonnenaufgängen und zu fest abgedunkelten farbigen Wolken. Wahrscheinlich, um der Vergänglichkeit des Moments zu entfliehen vielleicht, um damit zu strotzen, dass die Welt bei uns doch noch eine heile ist.

Aber ein pinker Abendhimmel ist nicht die Versicherung, dass es der Erde gut geht, sondern ein brennend schmerzender Versuch ihrerseits, uns zur Vernunft zu rufen und uns um das Schöne, welches doch eigentlich so zerbrechlich ist, zu sorgen. Wer möchte schon in Zukunft nur noch die übrig gebliebenen, zwei Megabyte grossen Dateien anschauen, ohne all die dazugehörigen Emotionen zu empfinden?

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Lucie Portner Lucie Portner (17) aus Burgistein ist Gymnaisastin. Sie spielt Volleyball und Gitarre, liest und schreibt und ist gerne in der Natur. Illustration: Yekta Evren

