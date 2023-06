SCL Tigers – Die Ilfishalle wird zur «Emmental Versicherung Arena» Der Emmentaler Eishockeyclub vergibt die Namensrechte an der Ilfishalle für die nächsten fünf Jahre an die Emmental Versicherung. Hans Ulrich Schaad

Die Fans werden ab der nächsten Saison ihren Lieblingen im gleichen Stadion, das aber einen neuen Namen trägt, zujubeln. Foto: Keystone (Marcel Bieri)

Am Freitagabend fand in Langnau die Grundsteinlegung zur Stadionerweiterung statt. Dabei warteten die Verantwortlichen nicht nur mit Neuigkeiten zur entstehenden Infrastruktur auf, sondern auch zur bestehenden: Ab der nächsten Saison bestreiten die SCL Tigers ihre Heimspiele nicht mehr in der Ilfishalle, sondern in der «Emmental Versicherung Arena».

Die regional verankerte Versicherung wird zur Stadionpartnerin und hat sich für mindestens die nächsten fünf Jahre die Namenrechte an der Heimstätte der Tigers gesichert, wie der Club in einem Communiqué schreibt. Der Charme der Ilfishalle bleibe aber gewahrt, baulich würden keine Anpassungen vorgenommen, betonen die Verantwortlichen.

Die Emmental Versicherung feiert im nächsten Jahr den 150. Geburtstag. Mit der Stadionpartnerschaft setze das Unternehmen im Gründungsgebiet ein Zeichen, wird Geschäftsleiter Christian Rychen in der Mitteilung zitiert. Das Engagement entspreche dem Genossenschaftsgedanken. (pd/hus)

Hans Ulrich Schaad arbeitet seit 2001 bei der Regionalredaktion und schreibt über die Themen, welche die Leute rund um Bern beschäftigen. Sein Spezialgebiet ist die Justiz, vom Regionalgericht bis zum Bundesgericht. Mehr Infos

