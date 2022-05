Innenstadt-Genossenschaft Thun – Die IGT hiesst jetzt Thuncity Die Innenstadt-Genossenschaft (IGT) will künftig für mehr Aufmerksamkeit sorgen und einheitlich werben: Sie nennt sich ab sofort Thuncity. Stefan Kammermann

Thuncity setzt sich weiter für die Kyburgstadt ein – am Tag und auch in der Nacht. Foto: Christoph Gerber

«Ausserhalb der Stadt ist der Name IGT kaum oder nur wenig bekannt», sagte Ursula Flück-Arbeiter, Geschäftsführerin der Innenstadt-Genossenschaft Thun (IGT), an der Generalversammlung im Kino Rex. Und weiter: «In Bern, Zürich oder Basel weiss niemand, was IGT bedeutet.»

Vor 75 Stimmberechtigten und zahlreichen Gästen ging IGT-Präsident Alain Marti in seinem Jahresbericht auf ein intensives 2021 ein. «Wir haben uns in verschiedenen Gremien und Kommissionen aktiv eingebracht», hielt er fest. Insbesondere im Forum zur Verbesserung des Verkehrsflusses. «Dieser Prozess ist sehr aufwendig, wir sind auf das Ergebnis im Sommer besonders gespannt», meinte er.