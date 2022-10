53. Interlakner Gewerbeausstellung – Die IGA ist mit Erfolg zurück in ihrer Heimat Feuer und Flamme als Schlussbouquet der Wehrdienste, zufriedene Gesichter bei Organisatoren, Ausstellern und dem Gastgeber Kursaal: Das war die IGA 2022. Peter Wenger

Thomas Dummermuth, Kommandant der Feuerwehr Bödeli, moderierte an der IGA die Livedemonstrationen und den Einsatz seiner Feuerwehrmänner und -frauen. Foto: Peter Wenger

«Wir mussten die IGA in kürzester Zeit gemeinsam mit unseren Partnern planen. Planen, ohne sicher zu sein, dass sie stattfinden kann. Umso erfreulicher das Resultat», freut sich IGA-Präsident Daniel Künzler. «Wir zählten über 10'000 Eintritte während den Ausstellungszeiten, bedeutend mehr als erwartet. Absoluter Rekord: 3500 Besucher am Samstag, dies bei schönstem Herbstwetter.» Auffallend viele junge Menschen und Paare besuchten die 53. Interlakner Gewerbeausstellung (IGA) auch nachmittags. Ein wichtiger Teil am Erfolg geht auf das Konto der Sonderschau «Blaulicht». Die spannenden Themen haben Menschen jeden Alters angesprochen.