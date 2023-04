Anstatt von der Empore zu predigen, wie die Figuren Waldorf und Statler aus der «Muppet Show» hier an der Fasnacht, stellt sich Kolumnistin Esther Pauchard lieber auf die Bühne des Lebens. Foto: PD

Ich erwische mich letzthin häufiger dabei, wie ich mich genussvoll in einem Gefühl von Empörung suhle. Es besteht ja auch kein Mangel an Themen, über die zu empören es sich lohnt – man studiere nur die Schlagzeilen einer beliebigen Zeitung. Empörung, seien wir ehrlich, fühlt sich hervorragend an. Gerecht, wohlbegründet, sogar bewusst und verantwortungsvoll.