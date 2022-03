Nach dem 0:1 bei Servette – Die Ideenlosigkeit von YB hat ihre Vorgeschichte Die Auftritte gleichen sich, die Probleme sind oft dieselben: Der Auftritt in Genf ist der vorläufige Tiefpunkt einer negativen Entwicklung bei den Young Boys. Fabian Sangines Moritz Marthaler

Frust bei den Young Boys: Nach dem 0:1 gegen Servette hat der Meister kaum noch Chancen, um seinen Titel zu verteidigen. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

David von Ballmoos macht am Dienstagabend einen hilflosen Eindruck. Es ist noch keine Minute gespielt beim Auswärtsspiel in Genf, der YB-Goalie hat den Ball am Fuss, findet keine Anspielstation. Eine Bewegung mit dem Fuss, folgt der Pass? Nein, doch nicht. Jetzt vielleicht? Auch nicht. Dann schlägt er einen langen Ball, Servettes Verteidiger Vincent Sasso verschätzt sich komplett, Wilfried Kanga hat die grosse Möglichkeit zum 1:0. Er nutzt sie nicht, eine bessere kommt für YB auch nicht mehr. Bezeichnend: Die mit Abstand grösste YB-Chance der Partie war ein Zufallsprodukt.