Köniz und Bern vor der Badi-Saison – Die Idee mit den XXL-Tüechli nimmt Formen an Dass die Schwimmbäder trotz Corona aufgehen, löst rege Betriebsamkeit aus. Köniz präsentiert schon konkrete Ideen, Bern hält sich noch bedeckt. Stephan Künzi

Der Badespass in Köniz kann beginnen. Foto: Andreas Blatter

Die Tüechli-Idee wird konkret. Wer diesen Sommer im Könizer Weiermattbad schwimmen, planschen oder auch nur die Sonne geniessen will, schnappt sich am Eingang gegen Gebühr ein XXL-Badetuch, breitet dieses auf der Liegewiese aus – und kann sicher sein, dass der in Zeiten von Corona geforderte Minimalabstand zum Nachbarn, zur Nachbarin auch wirklich eingehalten ist. Den stolzen drei auf drei Metern sei Dank, die das nicht ganz leichte Stück Stoff misst.