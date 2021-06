Neues Berner Talent – Die Hymne für den Frauenstreik Die erste Single der 16-jährigen Lisa Bader heisst «Kämpf wiä es Meitschi» und trifft einen Nerv. Auf Youtube hat der Song bereits über 16’000 Aufrufe. Pia Scheidegger

Das Lied beginnt mit sanften Gitarrenklängen, dann ertönt eine ebenso sanfte Stimme. «Kämpf wiä äs Meitschi, fight like a girl» rappt Lisa Bader zu einem sehr geschmeidigen 90er-Jahre-RnB-Beat. Für einmal sind diese Worte nicht als Beleidigung gemeint, sondern als Bestärkung.

Im Musikvideo ist die 16-Jährige mal alleine, mal mit ihren Freunden zu sehen. Sie sind unterwegs in der Länggasse, vor der Reitschule und in einem Parkhaus in Wabern. Teile des Videos wurden zudem im Stapferhaus in Lenzburg gefilmt, dort findet bis im Oktober die Ausstellung «Geschlecht. Jetzt entdecken» statt. In einem pinken Zimmer schminkt sich Lisa Bader und singt: «I weiss, i bi z typische Modi, aber die bruchts o.»