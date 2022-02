Neue Wohnungen, die niemand will – Die Huttwilisierung der Schweiz Mit billigen Krediten werden fern der Zentren überflüssige Wohnungen gebaut. Mit fatalen Folgen für das Gesicht ländlicher Gemeinden. Christoph Lenz (Das Magazin)

Neubaugebiet in Huttwil. Schön hier, aber wer soll da wohnen? Bild: Yves Bachmann

Wenn es düster und neblig ist, so wie an diesem Abend im Dezember, könnte man meinen, dass sich weit oben über Huttwil ein grosses Reptil mit vier Höckern in den schwarzen Schlamm gelegt hat. Ein Saurier im Winterschlaf.

Bemerkenswert ist nicht, was gebaut wird. Bemerkenswert ist, dass gebaut wird in Huttwil.