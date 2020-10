Der Preis des Tourismus – Die Hungerschlangen von Ibiza Die Wohnungsnot auf den Balearen spitzt sich durch die Corona-Krise zu. Nach einem Sommer fast ohne Touristen müssen immer mehr Einheimische aufs Festland umziehen. Oder ins eigene Auto. Karin Janker aus Madrid

Insel der Gegensätze: Auf Ibiza herrscht seit Jahren ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Getty Images

Ibizas Luxus besteht aus Sonne, Strand und Fincas mit Privat-Diskothek. Das Flair der drittgrössten Baleareninsel zieht Fussballspieler ebenso an wie gesetztere Stars wie Paul McCartney. In der Hochsaison landen hier 120 Privatjets pro Tag, in normalen Sommern verfünffacht sich die Bevölkerung der Insel.

Sobald die Touristen weg sind, will man Platz schaffen für noch mehr Feriengäste im nächsten Jahr. Dann beginnt auf Ibiza die illegale Bausaison. Ein besonders gewiefter Bauherr hatte im Februar versucht, drei Zimmer in einen leeren Swimmingpool einzubauen. Wären ihm nicht die Behörden auf die Schliche gekommen, hätte er damit wohl ordentlich Geld verdienen können.