Treffen der Trüffelsucher – Die Hunde mit dem Schaffell und dem besonderen Talent Am Wochenende trafen sich Fans und Züchter der Hunderasse Lagotto. Auch Manuela Collet aus Bollodingen war dabei. Für ihren Welpen Kalea war es eine Premiere. Melissa Burkhard

Vor etwa 15 Jahren hat sie die Leidenschaft für die Hunderasse gepackt: Monika Collet mit ihrem Lagotto-Welpen Kalea. Fotos: Iris Andermatt

Sogar die Hunde frieren an diesem Vormittag beim Hornusserplatz in Thörigen. Der Herbst präsentiert sich von seiner besonders ungemütlichen Seite: Das Thermometer zeigt unter 10 Grad an, und es geht eine gewaltige Bise. Das Wetter scheint hier aber niemanden zu stören. Zahlreich und aus der ganzen Schweiz sowie aus Deutschland sind die Hundefans der Einladung des Lagotto-Clubs Schweiz gefolgt.