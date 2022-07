5. Eigertour in Grindelwald – Die Hüttenjagd führt bis zum Col du Pillon Am Mittwochmittag wird in Grindelwald zur 5. Eigertour gestartet. Am Start stehen unter den Athleten aus 16 Nationen wiederum starke Oberländer. Bruno Petroni

Auch beim Berghotel Faulhorn – wie hier vor zwei Jahren – werden die Eigertour-Athleten am Mittwochnachmittag wieder starten. Foto: Bruno Petroni

Sepp Inniger (Frutigen), je zweimal Zweiter und Dritter. Patrick von Känel (Frutigen), einmal Zweiter und einmal ex aequo Sieger. Hanes Kämpf (Sigriswil), je einmal Dritter und Fünfter. Und natürlich Christian «Chrigel» Maurer, der vierfache Eigertour-Sieger, der erst vor fünf Tagen auch zum vierten Mal am X-Pyr in den Pyrenäen gewonnen hat (wir haben berichtet): Diese vier Berner Oberländer Speerspitzen treten am Mittwoch in Grindelwald zur 5. Eigertour an – einem Gleitschirmrennen, bei dem 23 von Organisator Michael Witschi bestimmte Berghütten in definierter Reihenfolge nur zu Fuss oder fliegend mit dem Gleitschirm besucht werden dürfen und müssen.