Aussergewöhnliche Haustiere im Estrich – Die Hüterin der Schmetterlinge Seit vielen Jahren kümmert sich Margreth Schmutz aus Alchenstorf um Raupen und Puppen des Schwalbenschwanzes. Tausende der filigranen Wesen hat sie schon schlüpfen und ausfliegen sehen. Cornelia Leuenberger

An den Stöckchen in Margreth Schmutz’ Hand hängen Schmetterlings-Puppen. Seit Jahren sorgt sie für Schwalbenschwanz-Nachwuchs. Foto: Enrique Muñoz García

«Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen etwas.» Behände steigt Margreth Schmutz die schmale Treppe in ihren Estrich hinauf. Die Besucherin folgt etwas vorsichtiger und entdeckt unter dem Dach sechs Terrarien, in denen fein säuberlich Holzstäbchen aufgereiht sind. An jedem hängen Schmetterlingspuppen, manche grün, manche braun, manche grau. In ein paar Monaten werden daraus Schwalbenschwänze schlüpfen. Wollte man einen Roman über Margreth Schmutz schreiben, er trüge den Titel «Die Hüterin der Schmetterlinge».

Rund ums Jahr ist die pensionierte Pflegefachfrau mit ihren «Haustieren» beschäftigt. Bereits im April beginnt sie, die noch ganz kleinen Raupen der ersten Schwalbenschwanz-Generation einzusammeln und in mit Seidentüchern abgedeckten Terrarien unterzubringen. Sie weiss genau, an welchen Pflanzen die Insekten ihre Eier ablegen, «kleine weissgelbe Kügelchen, meist nur eines pro Blatt».