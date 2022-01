Verkehrsstaus in und um Thun – Die Homeoffice-Pflicht verfälscht derzeit das Bild Die Staus rund um Thun sind zurückgegangen. Diverse Exponenten des Verkehrsforums sind sich aber einig, dass dies nebst den Sofortmassnahmen auch an der Homeoffice-Pflicht liegt. Gabriel Berger

Urs Ramseier, Geschäftsführer der Firma SID Sicherheitsdienst GmbH, dreht nachmittags beim Zebrastreifen auf Höhe Thunerhof die Tempotafel von 50 auf 30. Es ist eine der Sofortmassnahmen gegen Verkehrsstaus in diesem Gebiet. Foto: Patric Spahni

Das Ächzen und Stöhnen der betroffenen Automobilisten war auch schon lauter. Seit Kanton und Stadt ab Anfang Dezember sukzessive verschiedene Sofortmassnahmen umgesetzt haben, fallen die Verkehrsstaus auf der Hofstetten- und der Burgstrasse in Thun oftmals weniger lang aus als in der Vergangenheit. Ist der gewünschte und erhoffte Effekt also eingetreten? Oder gibt es einen gewichtigen anderen Grund für den Rückgang? Die von dieser Zeitung angefragten Verantwortlichen, aber auch Staubetroffene sind sich einig: Ja, es gibt einen anderen Grund – er heisst Homeoffice.