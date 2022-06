Seftiger Souverän entschied – Die Hohlenmatt wird überbaut Neben der Genehmigung der Jahresrechnung sowie zweier Sanierungen gab an der Gemeindeversammlung vor allem die Überbauung der Hohlenmatt zu reden. Sie wurde in geheimer Abstimmung angenommen. Murielle Buchs

Ja zur Überbauung der Hohlenmatt: Die Seftigerinnen und Seftiger stimmten dem Bau von vier Wohnhäusern an der Oberdorfstrasse nach einigen Diskussionen zu. Foto: Hans Peter Roth

Für den Seftiger Gemeinderat wurde es ein vergleichsweise langer Abend. 139 Stimmberechtigte versammelten sich in der Aula und füllten den Raum bis auf wenige Plätze aus. «Ein volles Haus», begrüsste Gemeindepräsident Urs Indermühle die Anwesenden: «Es macht Spass, dass so viele Interesse an der Gemeinde zeigen.»

Steuerzahler gesucht