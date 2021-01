Freilichttheater in Signau – Die Hoffnung lebt weiter Wenn alles gut geht, wird diesen Sommer vor dem Bären Theater gespielt: «Bärewirts Töchterli» steht auf dem Programm, schon seit dem letzten Jahr. Aber eben: wenn alles gut geht. Cornelia Leuenberger

«Bärewirts Töchterli» 2010 auf dem Hämeli ob Signau – so ähnlich soll es diesen Sommer im Dorf vor dem Bären aussehen. Foto: Hans Wüthrich

«Definitiv entscheiden können wir im Moment nicht», sagt Hans Flückiger. Der Produktionsleiter der Freilichtaufführung «Bärewirts Töchterli» in Signau wäre froh, er könnte klareren Bescheid geben. Denn dann wäre auch für ihn und seine Leute die Situation besser abschätzbar. Aber so ist es nun mal in Zeiten von Corona. Trotzdem haben die Verantwortlichen etwas entschieden: «Mitte März möchten wir mit den Proben beginnen», so Flückiger.

Das Prinzip Hoffnung begleitet die Theaterleute in Signau schon seit längerem. Wie viele andere haben sie im Frühling 2020 gehofft und gebangt, dass sie ihre Produktion wie geplant durchziehen können. Und mussten schliesslich – ebenfalls wie viele andere – einsehen, dass gegen Corona kein Kraut gewachsen war.

Mal besser, mal schlechter

Unterdessen ist Zeit vergangen, die Situation hat sich mal gebessert, mal verschlechtert und ist im Moment weiterhin wackelig. Wohin geht die Reise? Was entscheidet der Bundesrat Ende Februar, wenn die geltenden Regeln neu überdacht, verändert oder verlängert werden? All das weiss man nicht. Und all das lässt Hans Flückiger sagen: «Wir möchten im Sommer spielen, aber eben ….»

Produktionsleiter Hans Flückiger gibt die Hoffnung nicht auf, dass im Sommer in Signau Theater gespielt wird. Foto: Raphael Moser

Sind die Aussichten auch unsicher, so ist eines gewiss: Die Leute vor und hinter der Bühne sind noch dabei, sie halten dem «Töchterchen» die Treue. «Bis jetzt hat noch niemand seine Rolle zurückgegeben», sagt Flückiger. Natürlich komme auf die Spielenden eine strenge Zeit zu, wenn ab Mitte März geprobt werde und bereits Ende Juni Premiere sein soll. «Es kann schon sein, dass der eine oder die andere noch abspringt, schliesslich stehen sie alle im Berufsleben.» Aber zumindest bis jetzt hat Hans Flückiger keine solchen Meldungen erhalten. Weiterhin dabei sind auch Regisseurin Barbara Bircher und Regisseur Rolf Schoch. Und auch die Leute hinter der Bühne halten sich bereit. «Nicht nur für die Spielenden, auch für alle anderen ist der Zeitplan eng.»

Barbara Bircher und Rolf Schoch führen Regie. Foto: Christian Pfander

Die Treue halten der Produktion auch die Sponsoren sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer. «Bis jetzt hat noch kein einziger Geldgeber etwas zurückverlangt», freut sich Flückiger. Und von den 3300 bereits verkauften oder reservierten Tickets seien «praktisch keine» zurückgekommen. Trotzdem könnte es finanziell eng werden, wenn das Theater noch einmal verschoben oder am Ende definitiv abgesagt werden müsste. 80’000 Franken haben die Theatergruppe Signau und der Verein Freilichttheater Signau bis jetzt investiert, unter anderem für Werbung, die Miete von Räumlichkeiten sowie erste Kleiderentwürfe. Und die Regisseure haben Vorarbeiten geleistet, die entlöhnt wurden. «So kommt einiges zusammen, lange bevor wir Einnahmen generieren können», sagt Flückiger.

Damit wieder einmal etwas geht

Allen Problemen zum Trotz: «Wir setzen alles daran, im Sommer ein Theater präsentieren zu können», betont Hans Flückiger. Nicht nur, weil schon viele Leute viel Arbeit darin investiert haben, sondern auch «weil wir möchten, dass endlich wieder einmal etwas geht, dass Betrieb ist im Dorf und die Menschen an etwas Freude haben können.»