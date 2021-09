Kolumne über YB, Hochs und Tiefs - Die Hoffnung ist gelbschwarz

In meinem letzten «Kopfsalat» habe ich mich ausführlich geäussert, dass sich in diesen Wochen vieles zum 20. Mal jährt, das wenig löblich war und das die Schweiz, die Welt, aber auch mich persönlich, in den Grundfesten erschüttert hat. Wir waren damals in Australien unterwegs und erlebten all das Grauen aus Distanz – geografisch, aber nicht emotional.

«Röbi hat uns wissen lassen, dass YB nach 8 Jahren erstmals wieder NLA-Tabellenführer ist – so geil!»

Vielleicht ist es eine bitterböse Ironie des Schicksals oder aber ein Zeichen dafür, dass auch in trübsten Zeiten immer irgendwo ein Lichtblick zu finden ist. Auf jeden Fall habe ich am 11. September 2001 an der australischen Ostküste – jene der USA lag noch nichts ahnend im Tiefschlaf – folgenden Satz in meinem Reisetagebuch festgehalten: «Röbi hat uns wissen lassen, dass YB nach 8 Jahren erstmals wieder NLA-Tabellenführer ist – so geil!»