Gefahr für den Autokraten – Die Hoffnung der Erdogan-Gegner kommt aus Ankara Um den türkischen Präsidenten in Wahlen zu besiegen, braucht es einen ganz besonderen Kandidaten. Mansur Yavas könnte das sein. Tomas Avenarius aus Istanbul

Ein klassischer Säkularer: Ankaras Bürgermeister Mansur Yavas wendet sich nach seiner Wahl im April 2019 an seine Wähler. Foto: Ali Balikci (Getty Images)

Seit 18 Jahren liegt die Macht in den Händen desselben Mannes: Recep Tayyip Erdogan war erst Ministerpräsident der Türkei, nach einer Verfassungsänderung herrscht er seit 2014 als Präsident. Wenn die Türken 2023 ihren neuen – oder doch wieder den alten – Staatschef wählen, muss die Opposition also einen ganz besonderen Herausforderer in den Ring schicken. Denn Erdogan teilt nicht nur extrem hart aus, er ist auch ein begnadeter Wahlkämpfer. (Lesen Sie hier, wie er Facebook, Twitter und Co. gebändigt hat.)

Da der Amtsinhaber laut Verfassung eigentlich nicht mehr antreten darf, wird viel über vorgezogene Neuwahlen spekuliert; die würden Erdogan eine weitere Kandidatur erlauben. Bei den möglichen Gegenkandidaten tauchen in den Umfragen stets dieselben vier, fünf Namen auf. An der Spitze stand bisher immer der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu. Jetzt hat sich Mansur Yavas, Parteifreund und Amtskollege in Ankara, erstmals an diesem vorbeigeschoben.

Auch für rechte Nationalisten attraktiv

Das allein will nicht viel heissen, Umfragen sind Momentaufnahmen. Es ist die politische Herkunft, die Yavas zum möglichen Gegenkandidaten macht, vielleicht mehr noch als den Medienliebling Imamoglu. Denn anders als der Oberbürgermeister von Istanbul ist Yavas nicht in der heutzutage sozialdemokratisch orientierten CHP gross geworden, der Partei Kemal Atatürks. Yavas kommt aus den Reihen der kemalistisch-säkular ausgerichteten, aber rechts-nationalistischen MHP. Die sichert dem Präsidenten die Mehrheit im Parlament.

Dass das derzeitige Bündnis nicht garantiert ist, zeigt sich daran, dass die MHP nicht Koalitionspartner ist, sondern der AKP die Mehrheiten mittels Duldung sichert. In bestimmten Parteienkonstellationen der Opposition – ohne AKP – könnte der CHP-Mann Yavas auch für rechte Nationalisten attraktiv sein. Zumal der Jurist ehemaliger Offizier ist, während seines Wehrdiensts Militärstaatsanwalt war. Die Uniform steht bei vielen Gegnern Erdogans noch immer – oder gerade wegen – des gescheiterten Putschs vom Juli 2016 hoch im Kurs. Zwar betont Yavas gern, dass bei ihm «zu Hause gebetet wird, ab und an gehe ich auch zum Freitagsgebet». Aber das Bekenntnis zum Islam ist in der Erdogan-Türkei Pflicht für jeden Politiker. Yavas Auftreten, seine Kleidung und sein glatt rasiertes Gesicht wirken wie die klassischen Erkennungszeichen eines klassischen Säkularen.

Der 65-jährige ist hartnäckig. Geboren in der Kleinstadt Beypazari musste er zuerst in seiner Heimatstadt und später in Ankara mehrere Anläufe nehmen, bevor er sich bei Bürgermeisterwahlen durchsetzte. Dies führte in Ankara zum Bruch mit der MHP: Weil die Partei ihn nach einem verlorenen Wahlgang in der Hauptstadt nicht mehr aufstellte, ging er zur CHP. Er verlor erneut, setzte sich 2019 aber auch in der Hauptstadt durch: Damit regiert seit 25 Jahren erstmals wieder ein CHP-Mann die Stadt.

Erfolg im Kampf gegen Corona

In Ankara hat Yavas sich einen Namen gemacht, vor allem mit seinem Kampf um Spenden für Corona-Opfer. Wohl auch deshalb hat die Zentralregierung diese Massnahmen brutal unterlaufen, weil das volksnahe Bürgermeisteramt in Metropolen ein Sprungbrett für die grosse Politik ist. Auch Erdogan selbst hat sich seine Popularität in seiner Zeit in Istanbul erarbeitet. Yavas gilt als exzellenter Verwalter, wurde 2001 als «bester Kommunalpolitiker des Landes» und 2004 als «bester Bürgermeister» ausgezeichnet.

Von Kopf bis Fuss ein Atatürk-Anhänger

Er ist aber nicht nur begabt, sondern auch ein Arbeitstier. Auf einer populären Internetseite heisst es: «Mansur ist einer, der sich seinen Aufgaben stellt. Er ist wie ein Krake, er greift bei jedem Problem zu. Und er ist von Kopf bis Fuss ein echter Atatürk-Anhänger.» Jüngst hat Yavas bedauert, so wenig Zeit mit seiner Frau und den zwei Töchtern verbracht zu haben. «Das bereue ich. Als ich das realisiert habe, waren die beiden Mädchen schon im heiratsfähigen Alter.»