Video-Doku über Medizinskandal – «Die Hölle auf Erden war das» Recherchen über eine künstliche Bandscheibe offenbaren ein kaputtes System, das Kranke zu Versuchskaninchen macht. Jetzt berichten Patienten, wie sie gelitten haben. Catherine Boss Roland Gamp Boris Gygax Adrian Panholzer

Mit Max Aebi muss sich eine Koryphäe der Schweizer Medizin vor Gericht verantworten. Die Berner Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn der schweren Körperverletzung, zudem habe er Patientinnen und Patienten im Stich gelassen. Der Chirurg bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Fall erlaubt einen einmaligen Blick hinter die Kulissen der Implantate-Industrie. Am Anfang stehen Erfinder, die mit einer bahnbrechenden Innovation eine medizinische Revolution in Aussicht stellen und auf ein Milliardengeschäft hoffen. Doch ihr Weg führt in die medizinische Katastrophe (lesen Sie hier die Recherche).

Am Schluss werden Patientinnen und Patienten schreckliche Qualen erleiden. Weil man ihnen ein Implantat in den Rücken einpflanzt, das sich zersetzt, das ein Loch in den Wirbelknochen frisst und ihre Körper schädigt. In der Videoreportage berichten die Betroffenen nun von ihren Leiden. Und ein Wirbelsäulenspezialist findet klare Worte: «Desaster. Ganz klares Desaster», sagt er. «So etwas darf mit einem Implantat nicht passieren.»

Sie litt nach der Implantation: Patientin Manuela E. Foto: Franziska Rothenbuehler

