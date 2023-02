Oberland Ost: Grimselpass – Die Höchstspannungsleitung soll in den Tunnel und in die Luft Der Bundesrat hat zwei mögliche Planungskorridore für die neuen Höchstspannungsleitungen im Gebiet Grimselpass festgelegt. SDA

Ein Strommast im Grimselgebiet, aufgenommen im Sommer 2022. Foto: Nathalie Günter

Die Höchstspannungsleitung an der Grimsel soll je nach Fortschritt der Grimselbahn parallel zum Bahntunnel oder in einem Stollen zwischen Innertkirchen und Oberwald VS geführt werden. Der Bundesrat ist den Empfehlungen einer Begleitgruppe, die das Bundesamt für Energie eingesetzt hatte, gefolgt und hat zwei mögliche Planungskorridore festgelegt. Die beiden bevorzugten Varianten waren den Kantonen Bern und Wallis sowie der Bevölkerung vorgestellt worden. Beide Kantone stimmten den Vorschlägen zu.

Ziel ist der Ersatz der heutigen Übertragungsleitung der Netzgesellschaft Swissgrid zwischen Innertkirchen und Ulrichen VS. Die Spannung kann durch die neue Leitung von 220 auf 380 Kilovolt erhöht werden. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch einer Änderung des entsprechenden Sachplans zugestimmt, wie er mitteilte. Im Hinblick auf die Energiestrategie des Bundes sei diese Erhöhung der Kapazität notwendig.

Bisherige Leitung 60 Jahre alt

Die bestehende Leitung ist rund 27 Kilometer lang und grösstenteils über 60 Jahre alt. Falls die Grimselbahn mit dem Grimseltunnel rechtzeitig gebaut wird, soll die Stromleitung mit dem Projekt verbunden werden – sie könnte in einen Kabelstollen verlegt werden, der parallel zum Tunnel verläuft.

Sollte die erste Variante nicht machbar sein, würde die Leitung in einem Kabelstollen zwischen Innertkirchen und Oberwald verlegt. In beiden Fällen wird im Abschnitt zwischen Oberwald und Ulrichen eine Freileitung installiert.

