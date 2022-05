HV des EHC Thun – Die Hockeyaner hegen grosse Pläne Ein Ertragsüberschuss im vergangenen Jahr – und Ideen für ein neues Trainingscenter im Aaretal: Der EHC Thun ist auf Wachstumskurs.

Der EHC Thun – im rot-schwarzen Dress Nicola Christen – will auch neben dem Eis auf die Überholspur einbiegen. Foto: Patric Spahni

Vizepräsident und Sportchef Alex Reymondin begrüsste am Dienstagabend die Mitglieder des EHC Thun zur Hauptversammlung. Nach zwei Jahren des digitalen Zusammentreffens fand die diesjährige HV endlich wieder physisch statt. Auch mit dabei waren vier Neuzugänge sowie der neue Headcoach Daniel Steiner. Alex Reymondin blickte an der Hauptversammlung im Kreuz Allmendingen nicht nur auf die vergangene Saison zurück. Er gab auch das Ziel für die kommende Saison bekannt: «Erst einmal wollen wir in die Playoffs, dann schauen wir weiter. Zudem wollen wir uns sicher wieder für den Cup qualifizieren.»

Durch die Sanierung der Kunsteisbahn Grabengut wird dem EHC Thun in den Randphasen der nächsten beiden Saisons jedoch Eisfläche fehlen. «Es wird sicher nicht einfach, und wir werden Kompromisse machen müssen», sagte Reymondin.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Im Kader gibt es «eine Blutauffrischung», wie es Reymondin beschrieb. Gleich zehn Spieler haben den EHC Thun verlassen. Sämtliche Abgänge werden laut Reymondin beim ersten Heimspiel im September verabschiedet. Gleiches gilt für den ehemaligen Trainer der Berner Oberländer. Christoph Schenk stand in den letzten acht Jahren an der Bande.

Bei der Wahl der neuen Ehren- und Freimitglieder wurden sechs der scheidenden Akteure berücksichtigt. Nicolas Steiner und Pascal Kohler wurden einstimmig als Ehrenmitglieder gewählt, Philipp Weber, Joel Eicher und Manuel Neff sowie Ex-Coach Schenk als Freimitglieder.

Zum Ende hin blickte Vizepräsident und Sportchef Reymondin voraus.



Trainingscenter soll entstehen

Ein weiteres Projekt initiierte der Vorstand mit der Aaretal Sport AG. Der EHC Thun will eine Betriebsgesellschaft gründen, welche Dienstleistungen rund um den Sport erbringt. Mögliche Tätigkeiten könnten die Organisation von Trainingslagern, die Bewirtschaftung von Sommereis sowie ein Trainingscenter sein, erklärte Finanzchef Daniel Flügel. Der EHC Thun soll dabei als Hauptaktionär aktiv sein.

Die Verantwortlichen seien dazu bereits in Gesprächen mit der Genossenschaft Sagibach in Wichtrach, erklärte Finanzchef Flügel. Die am HC Dragon Thun (Nachwuchs) beteiligten Stammvereine wie auch der HC Dragon Thun selbst sollen die Möglichkeit erhalten, sich an der Betriebsgesellschaft zu beteiligen.

Überschuss in der Rechnung

Der EHC Thun kann sich die Investition in die Zukunft leisten. Im abgelaufenen Vereinsjahr erzielten die Thuner einen Ertragsüberschuss von 54’495 Franken. Für die Saison 2022/23 budgetiert Finanzchef Flügel ein Minus von 22’050 Franken.

Einen weiteren einstimmigen Entscheid gab es bei der Wahl der Vorstandsmitglieder: Alex Reymondin (Vizepräsident), Daniel Flügel (Finanzen), Fredy Fischer (Mitglied), Stefano Camuso (Mitglied) und Sandro Dubach (Senioren) wurden wiedergewählt.

