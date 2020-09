Eisbahn Hirzenfeld – Die Hockeyaner haben es nicht selber auf dem Stock Am 27. September entscheiden die Stimmberechtigten über die Sanierung und Überdachung der Eisbahn. Für den Hockey-Club geht es um die Zukunft. Hans Ulrich Schaad

Nach Regenfällen zeigt sich das Problem: Auf der verformten Betonplatte bleibt das Wasser lange liegen. Foto: Nicole Philipp

Am Abstimmungssonntag Ende September steht für den Hockey-Club Münchenbuchsee-Moosseedorf eine enorm wichtige Partie auf dem Spielplan. In der Eishockeysprache wäre es ein alles entscheidendes Playoff-Spiel. Aber auf dem Feld stehen nicht die Spieler selber, sie müssen tatenlos zusehen. Die Schiedsrichter allein entscheiden über den Ausgang. Und in die Rolle der Schiedsrichter schlüpfen die Stimmberechtigten von Münchenbuchsee und Zollikofen.