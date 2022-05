Meine Tochter hat geheiratet. Still und leise und schnell. Mein Mann und ich haben das auch so gemacht und meine Eltern auch. In unserer Familie scheint man nicht viel von der Angelegenheit zu halten – wegen der Pensionskasse tue sie dies, hat meine Tochter trocken bemerkt, von Romantik keine Spur. Und immer gab es danach Würstchen. Bei meinen Eltern, die während des Kriegs geheiratet haben, eine Wurst am Bahnhof, bei uns Wienerli in einer Spelunke, bei meiner Tochter, immerhin, Bratwurst in der Kronenhalle.