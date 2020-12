Loubegaffer – Die Hochzeit der Hühnerzüchter und der Bali-Flug von Tamynique Berns Stadtparlament traf sich zum «Apéro pauvre» – und es gibt People-News der Extraklasse: Das stylishste Berner Paar hat geheiratet, das stylishste Ex-Paar ist ausgeflogen. Die Loubegaffer

Just married: Andrea Staudacher und Simon Jäggi haben in der Vorwoche geheiratet. Foto: PD

Zum Ende des Berner Politjahres lud Stadtratspräsidentin Barbara Nyffeler (SP) am vergangenen Donnerstag nach dem letzten Traktandum zum «Apéro pauvre» ein, wie es die Loubegaffer letzte Woche angekündigt hatten. Die weisse Papiertasche, die allen Stadt- und Gemeinderatsmitgliedern sowie den Medienschaffenden auf der Festhallentribüne ausgehändigt wurde, enthielt sogar ein bisschen mehr als bloss stilles Wasser, wie ein Foto von FDP-Stadtrat Tom Berger auf Twitter zeigte.

Die Snacks aus dem Hause Zweifel, den Dip des Heinz-Konzerns und das Bier aus Brooklyn hatte Nyffeler wohl eher nicht im Bio-Laden gekauft. Damit legte sie für zweierlei Zeugnis ab: Zum einen gehört sie zum pragmatischen, zur Mitte hin orientierten Flügel ihrer Partei, zum anderen scheint sie kostenbewusst mit öffentlichen Geldern umzugehen – was gerade in Zeiten, in denen Haushaltsdefizite und anwachsende Schuldenberge auf aggressive Viren treffen, sicher nicht verkehrt ist.