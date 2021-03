Besseresser – Die hochprozentige Antwort auf eine ewige Frage Im Februar wurde Berns beste Pizza ausnahmsweise nach Hause geliefert. Jetzt muss sie wieder abgeholt werden – die Qualität rechtfertigt aber jeden Aufwand. Die Besseresser

Pizza Margherita mit einem Basilikum-Margarita. Foto: Besseresser

Darüber liesse sich stundenlang diskutieren: Wo gibt es in Bern die beste Pizza? Manche schwören auf den Thurm Molino, andere aufs Grissino am Waisenhausplatz, im Kornhaus aspiriert die Bindella-Edelpizzeria Più auf die Krone – womit erst ein paar wenige Innenstädter abgehandelt wären. Hochgehandelter Anwärter ist auch die Pizzeria Da Nino am Eigerplatz, die mit dem (in normalen Zeiten) neapolitanisch anmutenden Gewusel im und um das Lokal herum Bonuspunkte holt.

Im Februar tat sich da Nino mit der Taube-Bar in der Rathausgasse zusammen, um mit einem Heimlieferdienst eine andere ewige Frage auf überraschende Weise zu beantworten: Rotwein oder Bier zur Pizza? Cocktails! Die Besseresser bestellten gleich die ganze Auswahl: Drei Pizzas, vier Drinks, einer davon alkoholfrei. Anders gesagt: Nach der Vorspeise – einer Pizza – teilten wir uns eine Pizza, um den Dreigänger mit einer Pizza abzuschliessen.