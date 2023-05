Umstrittener Neubau in Magglingen – Die «Hochhaus»-Gegner schauen dem Baspo auf die Finger Mit ihrem Protest war die Gegnerschaft des Neubaus des Bundesamts für Sport erfolgreich. Komiteemitglied Roland Seiler ist zufrieden, stört sich aber an der regen Bautätigkeit im Dorf. Carmen Stalder (BT)

Der Kampf hat sich gelohnt: Aufgrund der Kritik aus der Bevölkerung überarbeitet das Bundesamt für Sport sein Neubauprojekt. Foto: Anita Vozza

In Magglingen gibt es für praktisch jede Sportart die passende Turnhalle oder den geeigneten Aussenplatz. Dazu kommen Restaurants, Hotels und Seminarräume. Um den Schweizer Breiten- und Leistungssport gezielt vorwärtszubringen, will das Bundesamt für Sport (Baspo) seine Infrastruktur «stets auf höchstem Niveau halten», wie es auf seiner Website schreibt. Heisst: Es stehen regelmässig Sanierungs- und Neubauprojekte an.