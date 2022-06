Zurich Pride Festival 2022 – «Wir sind Menschen, nicht Fetische»: Tausende demonstrieren in der Hitze Es ist wohl auch das heisseste Pride Festival der Schweiz. Erstmals stehen die trans Menschen im Mittelpunkt. Die Parade ist in vollem Gang, erste politische Forderungen wurden gestellt. Thomas Hasler Pascal Unternährer Ela Çelik (Fotos) UPDATE FOLGT

Das Motto der diesjährigen Pride lautet «trans – Vielfalt leben», das Thema aber (auch) die Hitze: Szene am Helvetiaplatz. Foto: Ela Çelik Die Regenbogenfarben sind heute natürlich die Couleurs des Tages. Foto: Ela Çelik Die Pride ist ein politischer Anlass. Foto: Ela Çelik 1 / 5

Es sind Temperaturen klar über 30 Grad. Das Organisationskomitee hat dafür aber keine speziellen Vorkehrungen getroffen, wie Mediensprecher Alex Wenger sagt. Auf der Umzugsroute vom Helvetiaplatz via Selnaustrasse, Talacker, Bahnhof-, Sihl-, Kasernen- und Müllerstrasse habe es vielleicht den einen oder anderen Brunnen.

Auf dem Helvetiaplatz haben sich an diesem Samstag schon um 13.15 Uhr viele Menschen versammelt – Tausende, wenn nicht Zehntausende werden erwartet. Beliebtester Standort ist derzeit in der Nähe des Volkshauses – weil es dort Schatten hat. Viele frischen sich auch am Brunnen auf.