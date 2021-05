Schweizer Whisky – So schmeckt Helvetia-Single-Malt Schottland, Irland und die USA gelten als grosse Whiskynationen. Doch auch in der Schweiz darf seit 1999 Getreide zu Schnaps gebrannt werden. Ein Destilleriebesuch – und vier Trinktipps. Daniel Böniger

Macardo-Chef Andy Bössow bezahlt für Whiskyfässer auch mal einen vierstelligen Betrag. Foto: Andrea Zahler

Der hohe Raum hat etwas Sakrales. Es ist leicht kühl, still, verhalten riecht es nach den rund 200 Holzfässern, die links und rechts den Wänden entlang gelagert werden. Wenn er über seine Destillate spricht, hallt die Stimme von Andy Bössow im Raum nach: «Der weltweite Konsum von Whisky ist steigend – für die Schweiz eine Chance, da die Schotten ja kaum mehr mit Brennen nachkommen.»

2007 hat der Unternehmer im thurgauischen Niemandsland begonnen, Whisky zu produzieren. «Drüben in der alten Käserei, wo wir jetzt noch mit Holzfeuer destillieren», so der Chef von Macardo. Die Fässer, in denen der Whisky reife, seien ursprünglich an vier Standorte verteilt worden. Letztes Jahr habe man hier in Strohwilen endlich dieses zentrale Lager eröffnen können, in dem er jetzt stehe. Ein Vorzeigebau.