Spitzenkampf der Super League – Die Young Boys büscheln sich den FC Basel zurecht und siegen 2:0 YB erzielt ihm Wankdorf innert weniger Sekunden zwei Tore und gewinnt 2:0. Die Basler verlieren erstmals unter dem neuen Trainer Rahmen. Samuel Waldis

Nichts zu holen im Wankdorf: Die Young Boys feiern, die Basler warten, bis nach dem Gegentor wieder angepfiffen wird. Foto: Peter Schneider/Keystone

Basels Goalie Heinz Lindner sitzt am Boden, die Ellbogen auf den angewinkelten Knien, den Blick irgendwo auf die Gegentribüne des Wankdorf-Stadions gerichtet. 20 Minuten sind noch zu spielen, aber der Österreicher weiss, dass gegen dieses Meisterteam nichts zu holen sein wird.

Gerade hat Lindner das zweite Tor innert weniger Sekunden kassiert. Diesmal war es Christopher Martins, der nach einem Ballverlust des Baslers Matias Palacios irgendwo zwischen den desorientierten Verteidigern wieder an den Ball kam und nur noch einschieben musste. Sekunden zuvor hatte Christian Fassnacht bei seiner Direktabnahme den Ball nicht richtig getroffen. Sein Versuch wurde zum perfekten Lob, gegen den Lindner nichts ausrichten konnte.

Die Young Boys gewinnen das Spitzenspiel 2:0. Sie haben 28 Punkte Vorsprung auf den FC Basel und Platz 2. Sollte Servette am Sonntag in Luzern siegen, sind es 25 Punkte Vorsprung.

Ein Rekord wird immer wahrscheinlicher

Damit sind die Berner auf dem Weg, einen weiteren Basler Rekord in ihre Sammlung zu stellen. Der FCB hatte es zweimal geschafft, nach 36 Runden 20 Punkte Vorsprung auf den 2. Platz zu haben. Es sieht ganz danach auch, als würde YB diese Marke knacken.

Dass es soweit kommen konnte, lag an diesem Abend auch am FC Basel. Er fand im Wankdorf mit drei Neuen in der Startformation keine Mittel gegen die Berner. Ein einziger Schuss flog auf das Tor von YB-Goalie David Von Ballmoos – während die Berner 21 Mal in den Abschluss kamen, versuchten es die Basler drei Mal. Allein diese Zahlen sagen vieles darüber aus, wie überlegen die Young Boys an diesem Abend waren.

Die Basler hingegen verlieren das erste Spiel unter dem neuen Trainer Patrick Rahmen. Das darf gegen die gelbschwarze Übermannschaft passieren. Aber ein gutes Gefühl für die nächste Saison hat sich der FCB an diesem Abend nicht abgeholt.

Vaduz gewinnt in Lugano

Früher am Abend gewinnt der FC Vaduz gegen den Tabellenvierten FC Lugano 2:0 und macht einen grossen Schritt in Richtung Ligaerhalt. Die Liechtensteiner liegen noch einen Punkt hinter dem rettenden achten Rang und fünf Punkte vor dem Tabellenletzten FC Sion, der am Sonntag auswärts gegen den FC St. Gallen spielt.

Tunahan Cicek stellte im Tessin nach einer Viertelstunde die Weichen in Richtung Vaduzer Sieg. Der offensive Mittelfeldspieler traf mit einem wunderbaren Dropkick von der Strafraumgrenze. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Joël Schmied den zweiten Vaduzer Treffer.

Der FC Lugano hat nach dieser Niederlage vier Punkte Rückstand auf das Spitzentrio und die europäischen Plätze.

LIVE TICKER BEENDET Spielende Das wars, die Young Boys siegen im Spitzenspiel gegen den FC Basel 2:0 und haben 28 Punkte Vorsprung. Wir reichen in Kürze eine komprimierte Zusammenfassung nach. 91' Versuch Cabral Immerhin mal wieder ein Basler Versuch. Cabrals Schuss wird von den Berner geklärt. Eckball. 87' Gelb für Van Wolfswinkel Der eingewechselte Basler sieht Gelb für ein Foul an Aebischer. 83' Fassnacht und Nsame werden ausgewechselt Torschütze Fassnacht und Torschützenleader Nsame verlassen den Platz. Für sie kommen Lauper und Gaudino. Damit ist auch klar, dass heute nur noch Cabral etwas am Torschützenklassement ändern kann. Allerdings sieht es kaum so aus, als ob die Basler hier noch irgendwie ein Tor erzielen könnten. 81' Der Captain geht Stocker verlässt den Platz, für ihn kommt Pululu ins Basler Spiel. 78' Nsame vergibt YB ist immer überlegener. Nsame vergibt aus guter Position – er trifft das Aussennetz. 76' Reider kommt bei YB Auch Seoane wechselt: Torschütze Martins verlässt den Plastikrasen, für ihn kommt Rieder. Zudem ersetzt Siebatcheu Mambimbi. 75' Dreifacher Wechsel bei Basel Palacios, Zuffi und Males machen Marchand, Zhegrova und Van Wolfswinkel Platz. Einschätzung zu Palacios von der Twitter-Community 72' Und gleich das nächste Berner Tor zum 2:0 Martins trifft Sekunden nach der Führung zum 2:0. Palacios verliert im Mittelfeld den Ball an Martins, der passt weiter und über Mambimbi kommt der Ball wieder zum Torschützen. Palacios vergräbt nach dem Ballverlust sein Gesicht im Shirt. 71' Tor für YB – 1:0 Die Young Boys gehen Fassnacht in Führung. Maceiras flankt den Ball von links nach rechts, dort tritt Fassnacht den Ball bei seiner Direktabnahme nicht richtig – und der Ball wird zum perfekten Lob über Lindner. Noch keine Wechsel Bemerkenswert ist, dass nach bald 70 Minuten noch kein Trainer gewechselt hat. Davon ausgenommen: Spielmann, der für den verletzten Ngamaleu im Spiel ist. 65' Kopfball Fassnacht YB fängt einen Basler Konter ab, geht selbst in den Gegenstoss. Auf der rechten Seite kommt Hefti an den Ball, der lässt Stocker mit einem Haken stehen und flankt. Und in der Mitte vergibt Fassnacht per Kopf. Die Bernern drücken immer mehr. Es reicht nach Tor. Aber das dachten wir an dieser Stelle schon einmal. Weiter 0:0. 60' YB verpasst grosse Möglichkeit Das muss das 1:0 für die Berner sein: Nsame spielt sich per Doppelpass mit Mambimbi durch die Basler Abwehr und kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss. Doch der 18-fache Saisontorschütze schiesst über das Tor. Beste YB-Chance. Eher Ruhe als Sturm Viel passiert in der zweiten Halbzeit noch nicht. Deshalb erwähnen wir: Tunnel von Mambimbi zwischen den Beinen von Petretta durch. Das gefällt dem Basler derart nicht, dass er sich auf ein kleines Rencontre mit dem Berner einlässt. Alles halb so wild, weiter gehts. 52' Erster Abschluss von Spielmann: Der Neue kommt über links, Lindner hält den Schuss aus kurzer Distanz und spitzem Winkel. Faire Partie Bisher zog Schiedsrichter Tschudi einmal die Gelbe Karte. Fair geführte Partie von beiden Mannschaften. Schön anzusehen, da ist Tempo drin, Abschlüsse, Pfostenschüsse. Wir bleiben dabei: Spitzenspiel. Pfostenschuss Aebischer – Nachtrag Und das sehr geschätzte «Runde Leder» reicht Aebischers Pfostenschuss in Bewegtbild nach: Update zu Ngamaleu Der Verein erklärt, was Sache ist: 46' Alles beim Alten Keiner der Trainer hat in der Pause gewechselt. Mehr anzeigen

