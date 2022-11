Abstimmung in Sigriswil – Die Heizzentrale kann gebaut werden Das Volk nimmt den 3,6-Millionen-Franken-Kredit für die Heizzentrale an. UPDATE FOLGT

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Sigriswil haben am Sonntag dem Projekt «Wärmeverbund Sigriswil, Neubau Heizzentrale» mit 1112Ja- zu 139 Nein-Stimmen zugestimmt, teilt die Gemeinde mit. Somit haben 88,9 Prozent der Stimmenden «diesem zukunftsorientierten und nachhaltigen Projekt zugestimmt», so die Mitteilung weiter. Mit dem Kredit von 3,6 Millionen Franken wird im Gebiet Raft Sigriswil eine Heizzentrale für den Wärmeverbund Sigriswil gebaut (wir berichteten). Im Dorf Sigriswil würden also zukünftig wesentlich mehr Heizungen mit Holzschnitzeln aus einheimischen Wäldern beheizt werden können.

Mit einer 60-Prozent-Auslastung der Anlage können jährlich rund 200'000 Liter Heizöl eingespart und 540 Tonnen CO 2 weniger in die Umwelt geblasen werden. Sigriswil gehört zu den waldreichsten Gemeinden im Kanton Bern, weshalb auch die Transportwege sehr kurz sein werden. Geplant ist, dass die Anlage bereits Ende 2024 ihren Betrieb aufnimmt. Für die Umsetzung des Projekts hat der Gemeinderat eine Spezialkommission unter der Leitung vom Ressortvorsteher Infrastruktur Alfons Bichsel eingesetzt.

