Hotel Regina in Mürren – Die Heimkehr der kostbaren Knolle Zufällig stiess der Geschichtsforscher Karl Johannes Rechsteiner auf ein schon fast vergessenes lokales Nahrungsmittel: Die Lauterbrunner Kartoffel. Dank ihm hat sie den Weg zurück in ihre Heimat gefunden. Murielle Buchs

Stolz hält Küchenchef Ralf Marks die Lauterbrunner Kartoffel in den Händen. Foto: PD / Atelier Schweizer Vollmer

«Eine so grosse Ernte hätte ich nicht erwartet!» Freudig blickt Karl Johannes Rechsteiner auf den Haufen Kartoffeln zu seinen Füssen. «Besonders freue ich mich darüber, dass die Lauterbrunner Kartoffel in ihre Heimat zurückgekehrt ist.» Der Berner Geschichtsforscher beschäftigt sich intensiv mit der kolonialen Vergangenheit der Schweiz. Dazu zählen auch Kartoffeln. Nun steht er im Garten des Hotels Regina in Mürren, wo Küchenchef Ralf Marks diesen Herbst vielleicht zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder die Lauterbrunner Kartoffel ernten konnte.