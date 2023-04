Berner Onlinemedium – Die «Hauptstadt» steht vor einer schwierigen Zukunft Nach einem erfolgreichen ersten Jahr startet das Berner Onlinemedium «Hauptstadt» in ein herausforderndes zweites, in dem es sich beweisen muss. Brigitte Walser

Sitzung des «Hauptstadt»-Teams auf der Redaktion am Berner Eigerplatz. Foto: Christian Pfander

Vor gut einem Jahr ging in Bern das Onlinemedium «Hauptstadt» an den Start. Ein neunköpfiges Team kündigte an, einen «neuen Berner Journalismus» zu machen und den bestehenden Lokaljournalismus zu hinterfragen. Die Gründung war eine Reaktion auf den Entscheid der Zeitungen «Berner Zeitung» und «Bund», ihre Lokalredaktionen zusammenzulegen.