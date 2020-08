Überraschender Umzug in Thun – Die Hauptpost zieht vom Bahnhof ins Aarezentrum Die Fläche am Bahnhof ist der Post zu gross: 2021 zieht der Gelbe Riese deshalb ins Aarezentrum um. Michael Gurtner UPDATE FOLGT

Das Aarezentrum in Thun auf einem Archivbild: Hierhin zieht die Post im nächsten Jahr. Foto: Patric Spahni

Diese Meldung vom Montagmorgen kommt überraschend: Die Post teilt mit, dass sie ihre Thuner Hauptfiliale von der Panoramastrasse am Bahnhof ins rund 400 Meter entfernte Aarezentrum zügelt. Dies soll voraussichtlich im dritten Quartal 2021 geschehen. «Die Filiale am Bahnhofplatz entspricht schon seit geraumer Zeit nicht mehr den Ansprüchen der Post. So besteht seit Längerem ein beträchtlicher Flächenüberschuss und der Platz für einen Paketautomaten fehlt», heisst es in der Medienmitteilung.