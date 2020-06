Regionalgericht Oberland – Die Hauptperson fehlte am Prozess In Thun fand am Mittwoch ein Prozess wegen Brandstiftung statt – unter Abwesenheit der beschuldigten Frau. Sie wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Margrit Kunz

Schon beim ersten Gerichtstermin erschien die Beschuldigte nicht. Die heute 42-Jährige lebt seit 2018 wieder in ihrer Heimat Portugal. Am Prozess vom Mittwoch war sie durch ihre Verteidigerin vertreten, weshalb das Verfahren in Abwesenheit durchgeführt werden konnte.

Am 17. August 2017 brannte es in einer Wohnung im östlichen Berner Oberland. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, und es kamen keine Personen zu Schaden. Das Schlafzimmer brannte allerdings komplett aus, und die Wohnung war nicht mehr bewohnbar. An Haus und Wohnung entstand dem Hausbesitzer ein Sachschaden von circa 180’000 Franken.